Ecem Çırpan'ın paylaşımı şaşırttı!

Bir süredir usta sanatçı Selami Şahin'in oğluLider Şahin ile aşk yaşayan Ece Çırpan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı. Takipçileri, sevgilisiyle vesikalık fotoğraflarını, "Konuyu biliyorsunuz" ifadeleriyle paylaşan Çırpan'a, "Nikah hazırlığı mı?" diye sordu.

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile 1.5 yıldır birliktelik yaşıyor. Lider Şahin, geçtiğimiz aralık ayındaki doğum gününde sevgilisi Ecem Çırpan'ı; annesi Didem Şahin ve babasıyla tanıştırmıştı.



AİLEYE GİRDİ



Selami Şahin, sahnedeyken doğum günü pastası da Lider Şahin'in masasına gelmişti. Yeni yaşını kutlayan müzisyen, mumlarını bir tarafına annesi Didem Şahin'i, diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan'ı alarak söndürmüştü.



Ecem Çırpanın paylaşımı kafa karıştırdı Lider Şahin ile evleniyor mu

Yaklaşık dört yıl önce şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin'in bu beraberliğine onay vermeyen annesi, oğlunun Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu sevgilisi Ecem Çırpan'ı aileye kabul etmişti.



Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Lider Şahin-Ecem Çırpan çifti, basın mensuplarının düğünle ilgili sorusuna, "Her şeyin hayırlısı, ailece görüşüyoruz" yanıtını vermişti.



37 yaşındaki şarkıcı, "Ecem'in işine karıştığınız oluyor mu?" sorusu üzerine, "Asla işine karışmam. Aksine destekçiyimdir. Ecem işini titizlikle, hakkıyla yapmaya çalışan bir kadın. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.



'EVLİLİK' SORUSUNA CEVAP



Miss Turkey 2015 birincisi, daha önce de 'evlilik' sorularına, "Selami Abi ve İrem Abla ile hep bir araya geliyoruz. Onları da, Lider'i de çok seviyorum. 25 yaşındayım, aslında küçük değilim. Birbirimizi seviyoruz, hayırlısı yani kısmet" yanıtını vermişti.



VESİKALIK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.



25 yaşındaki Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Nikah hazırlığı mı?" derken, kimisi ise, "Pasaport fotoğrafı sanırım. Tatile mi çıkıyorsunuz?" yorumunu yaptı.



Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.