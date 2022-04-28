. 2022 MasterChef jürisinde ayrılık
  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2022 MasterChef jürisinde ayrılık

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda kendi işlerine vakit ayırmayı tercih edecek.

Ekleme: 28.04.2022 - 14:39 Güncelleme: 28.04.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor.

Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

Yarışmanın aksiyonlu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda.

Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansırken, jüriden ayrılık haberi geldi.

Mehmet Şef yolları ayırdı

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı.

Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.

Acun, maaşa ikna edemedi

Geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.

Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.

Öte yandan Mehmet Şef'in kendi işletmesine daha çok vakit ayırmak istediği öne sürülse de, Ilıcalı'nın kalması için ikna etmek istediği gündemde...

3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...
CHP'li İBB'den büyük düşüncesizlik! Anaokulunun yanına korku filmi afişi astılar
Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!
İşte 'Gezi' gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor
Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kavga' göndermesi!
İngiliz zincir marketler hayat pahalılığına karşı indirime gidiyor
Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu Müslümanlar'a küfürler etmişti: Serbest kaldı
Her fırsatta tasarruf çağrısı yapan Meral Akşener Antalya'da böyle karşılandı
İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?