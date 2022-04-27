. Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali şoke etti yardıma sevgilisi Jülide Kural yetişti! Zor günler geçiren 72 yaşındaki usta...
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Beyaz Gazete
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Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali şoke etti yardıma sevgilisi Jülide Kural yetişti! Zor günler geçiren 72 yaşındaki usta...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçirmişti. 72 yaşında usta sanatçı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış ve zor günler geçirip, ardından sağlığına kavuşmuştu. Aylar sonra Kadir İnanır ilk kez görüntülendi. Keyifsiz tavırları ve son haliyle herkesi şaşırtan Kadir İnanır'ın yardımına sevgilisi Jülide Kural koştu. İşte haberin detayları...

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali şoke etti yardıma sevgilisi Jülide Kural yetişti! Zor günler geçiren 72 yaşındaki usta...
Ekleme: 27.04.2022 - 14:12 Güncelleme: 27.04.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

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