Özcan Deniz'den evlilik teklifi

Feyza Aktan ile ilişkisini bitirdikten sonra İranlı model Samar Dadgarile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz’in mutluluğu dolu dizgin devam ediyor. Samar Dadgar, katıldığı bir etkinlikte Özcan Deniz’den evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgarkatıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Standının önünde soruları yanıtlayan Sagdar, "İlk kermesimiz çok heyecanlıyız" dedi.



Samar Dadgar, Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz'le aşk yaşıyor.



Ünlü şarkıcı ve oyuncu ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi.



"Sosyal medya paylaşımlarının bir hayli beğeni aldığı" yorumuna ise "Çok güzel oldu, bu konuları konuşmasak" diyerek, utandığını belirtti.



Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu.



Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.



