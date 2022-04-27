. Hülya Avşar, Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğraflarını çektiği anları anlattı!
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Beyaz Gazete
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Hülya Avşar, Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğraflarını çektiği anları anlattı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar o anları anlattı. Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler." dedi.

Ekleme: 27.04.2022 - 10:07 Güncelleme: 27.04.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Hülya Avşar önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek'te aracında görüntülendi.

Avşar kızı, geçtiğimiz hafta katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti hakkındaki soruları yanıtladı.

Gecede davete katılanların fotoğraflarını çeken Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler" dedi.

Yeni çıkacak albümü hakkında da konuşan Avşar, "Şarkı geliyor, şampiyon belli" dedikten sonra arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye 100 TL verip evinin yolunu tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen davette Cumhurbaşkanıyla sohbet edip fotoğraf çektiren ünlü isimler geceye dair detayları anlattı.

SEVGİ DOLU BİR GECEYDİ
Sanatçı Orhan Gencebay, birçok sanatçının iftar programı vesilesiyle aynı çatı altında buluştuğunu, katılımcıların programdan memnun ayrıldığını söyledi. Devletin sanatçılara yönelik desteğini bir kez daha yanlarında hissettiklerini belirten Gencebay, "Tabii ki devletimiz, ülkemizin en büyük ismi, Cumhurbaşkanımız çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik, vatandaş olarak gerekeni yaptık. Herkes de çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik, vatandaş olarak gerekeni yaptık. Herkes de memnun oldu. Uzun zamandır birbirini görmeyen dostlar birbirini gördü. Bu arada Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp teşekkür etti ve gönül aldı. Harikaydı, çok iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi." dedi. Başkan Erdoğan'ın zaman içinde her sektörden insanla buluşmasının sevindirici olduğunu dile getiren Gencebay, Erdoğan'ın sanata değer verdiğini, bu kapsamda sanat camiasındaki bazı sıkıntıların olgunluğa erişeceğine inandığını vurguladı. "Fikir mi önemli, cisim mi?" diye soran Gencebay, "Bize birinci derecede fikir ve duygu lazım. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas ve bunu bilen birisi. İnşallah her şey çok daha iyi olacak." diye konuştu. Orhan Gencebay, programda sektördeki eksikleri anlatmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek, müzik camiasında üretimin durduğunu, iftarda ilgili kişilerle bu konuyu görüştüklerini belirtti.

SANATÇILARDAN SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Türkiye Cumhurbaşkanının iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanının iftar yemeğine gitmek keyif veriyor. Siyasetten uzak, kargaşadan uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortam oluyor. Senede bir olan bu davette herkesin birbirini görmesi ve hatır sorması bana keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

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