. Hazal Kaya: Şaka yapmıştım...

2007 yılında henüz lise ikinci sınıftayken ilk kez 'Genco' adlı dizide rol alan Hazal Kaya, 'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' dizileriyle hafızalarda yer etti.Ünlüler dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden Hazal Kaya, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Selin Şekerci ile Nişantaşı'ndaki bir kafeden çıkarken objektiflere takıldı.Eşi Ali Atay ile yaz için henüz bir plan yapmadıklarını ve bayram tatilini İstanbul'da geçireceğini açıklayan Kaya, geçtiğimiz günlerde "Bir belgesel izliyorum. Yine dişim düştü sinirden" şeklindeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu."Şaka olsun diye yazdım. Aslında şaka yapmıştım, ama çok güldüm onun ciddiye alınmasına."Ünlü oyuncu, "Siz ekranda ne izlerken en çok sinir eder?" sorusuna ise "Ben haksızlığa çok sinirlenirim, orada da haksızlık vardı" cevabını verdi.Dijital platformda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi için sarıya boyattığı saçlarını başka bir renge boyatmasının şimdilik mümkün olmadığını dile getiren oyuncu, "Keyfim yerinde, bir şeyden sıkıldığım yok" dedi.