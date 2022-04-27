. Hazal Kaya: Şaka yapmıştım!
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Beyaz Gazete
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Hazal Kaya: Şaka yapmıştım!

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, sosyal medyada paylaştığı "Bir belgesel izliyorum. Yine dişim düştü sinirden" mesajı hakkında konuşurken, sarıya boyattığı saçlarıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:28 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
2007 yılında henüz lise ikinci sınıftayken ilk kez 'Genco' adlı dizide rol alan Hazal Kaya, 'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' dizileriyle hafızalarda yer etti. Ünlüler dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden Hazal Kaya, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Selin Şekerci ile Nişantaşı'ndaki bir kafeden çıkarken objektiflere takıldı.

Birlikte yemek yiyip, sohbet eden ikili, buluşmalarının özel bir sebebi olmadığını ve iki samimi dost oldukları için sıkça bir araya geldiklerini söyledi.

"ŞAKA OLSUN DİYE YAZDIM"

Eşi Ali Atay ile yaz için henüz bir plan yapmadıklarını ve bayram tatilini İstanbul'da geçireceğini açıklayan Kaya, geçtiğimiz günlerde "Bir belgesel izliyorum. Yine dişim düştü sinirden" şeklindeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şaka olsun diye yazdım. Aslında şaka yapmıştım, ama çok güldüm onun ciddiye alınmasına.

Hazal Kaya: Şaka yapmıştım!

"HAKSIZLIĞA ÇOK SİNİRLENİRİM"

Ünlü oyuncu, "Siz ekranda ne izlerken en çok sinir eder?" sorusuna ise "Ben haksızlığa çok sinirlenirim, orada da haksızlık vardı" cevabını verdi.

Dijital platformda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi için sarıya boyattığı saçlarını başka bir renge boyatmasının şimdilik mümkün olmadığını dile getiren oyuncu, "Keyfim yerinde, bir şeyden sıkıldığım yok" dedi.

"SANA AŞIĞIM"

6 Şubat 2019 tarihinde beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Hazal Kaya-Ali Atay çifti, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atay, 20 Nisan'da 46 yaşına bastı. Kaya, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim" notunu yazmıştı.
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