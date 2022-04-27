. Hayaat Bilgisi Kikirik'in son hali şaşırttı!
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Hayaat Bilgisi Kikirik'in son hali şaşırttı!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Ekleme: 27.04.2022 - 09:17 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı.

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayaat Bilgisi Kikirik'in son hali şaşırttı!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu. Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin hayranlarını da şoke etti.

Hayaat Bilgisi Kikirik'in son hali şaşırttı!

Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral şimdilerde 42 yaşında. Uzun süredir dizi projelerinde yer almayan Çisil Oral son olarak Aksimetre adından bir programın sunuculuğunu yaptı. Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.
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