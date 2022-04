Hande Erçel aşkını kabul etti!

Popçu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, yakışıklı oyuncu ile Londra sokaklarında görüntülenince, sürpriz birliktelik ortaya çıkmıştı. Etiler'de görüntülenen 28 yaşındaki güzel, özel hayatıyla ilgili konuşurken, eski aşkı Kerem Bürsin sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Erçel, "Her şey yolunda, çok iyiyim” dedi.



KAAN YILDIRIM İTİRAFI



Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım, evet” yanıtını verdi. Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yaptı: Ben çok iyiyim, her şey yolunda. Çok güzel.



ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR



2019 yılında 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, geçtiğimiz ay Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım’ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitmişti.



"YOĞUNLUK BAŞLADI"



İş toplantılarına start verdiğini belirten Erçel, "Artık iş, yoğunluklar başladı. İş yapacağız ama henüz net değil. Net olduğu zaman söyleyeceğim. Yazı çalışarak geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



SİNEMA MI, DİZİ Mİ?



Son olarak final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu, "Sinema mı, yoksa dizi mi olacak?" sorularına, "İkisi de olur, hiç fark etmez. Aşırı özledim çalışmayı, hiç sormayın. Uzun zaman oldu. Eylülden beri çalışmıyorum” yanıtını verdi.



"HER DAKİKA MAVİ'YLEYİM"



Erçel, "Yeğeniniz Mavi’yle (ablası Gamze Erçel'in kızı) tatile çıkmayı düşünmüyor musunuz?" sorusunu ise "Her dakika Mavi’yleyim. O yüzden bu tatil bana çok iyi geldi. Mavi’yle sekiz ayını dolu dolu yaşayabildim. Onun dışında tatil yok, iş modu" şeklinde cevapladı.



"GEREKSİZ SORU"



Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Bu şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok" dedi.