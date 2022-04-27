Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden FedonKalyoncu, klasik haline gelen sezon açılışını yaptı.Her yıl takipçileriyle paylaştığı denizle ilk buluşması büyük ilgi gören 75 yaşındaki sanatçı, bu yaz da geleneği bozmadı.Fedon, kısa sürede gündem olan Instagram gönderisine, "Ve Fedon denize düştü.Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, yayınladığı videoda ise "Merhaba, Bu sene ufak tefek rahatsızlıklardan dolayı denize düşmem geç oldu.Bugün denize düşüyorum. Hepinize hayırlı yazlar diliyorum. Hadi bakalım" dedikten sonra denize balıklama atladı ve "Allah'ım şükürler olsun. Fedon denize düştü, al sana Fedon" ifadelerini kullandı.İşte Fedon'un o paylaşımları...