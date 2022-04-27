Estetiğin dozunu kaçırdı!
Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yerli Angelina olarak anılan 48 yaşındaki şarkıcı, estetiğin dozunu kaçırınca hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akyürek'in son videosunu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Umut Akyürek'in son hali...
Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.
Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Akyürek, son paylaştığı videodaki haliyle hayal kırıklığı yarattı.
Akyürek'in güzel sesi, yüzündeki değişimin gölgesinde kaldı.
Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Akyürek, son paylaştığı videodaki haliyle hayal kırıklığı yarattı.
Akyürek'in güzel sesi, yüzündeki değişimin gölgesinde kaldı.