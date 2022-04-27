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Beyaz Gazete
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Ceren Moray boşandı!

Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:13 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 36 yaşındaki Ceren Moray, son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlara gelmiş; ancak dizi sadece beş bölüm sonra final yapmıştı.

Moray, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn ile Bebek'te objekltiflere yansımış, spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

'EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK'

Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, 'Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun' açıklamasını yapmıştı.

Ceren Moray ve Fransız Nico Brun boşandı
Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, 'Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm' şeklinde konuşmuştu.

Tüm bunların ardından Ceren Moray, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yer alan bir kafede objektiflere takıldı. Kısa bir süre önce Fransa'dan dönen güzel oyuncu, basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmedi.

Ceren Moray boşandı!

'FRANSIZCA ÖĞRENMEDİM'

Moray, gazetecilerin 'Fransızca öğrenebildiniz mi?' sorusuna, 'Fransızca öğrenemedim. Fransızcanın özelliği öğrenilememesi' diyerek, esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, 'Fransa'da küçük bağlantılara başladım' şeklinde konuşarak, oradaki sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; oyuncunun sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Nico Brun ve ailesiyle konuşabilmek için oyuncunun annesi Hülya Moray Fransızca, babası Celal Moray da İngilizce dersi almıştı.

Ceren Moray, eşi Nico ile nasıl tanıştıklarını da şöyle anlatmıştı; “Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı. Kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım.'
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