Yağmur Tanrısevsin'den Gökhan Alkan'a tepki!

Gökhan Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeyle eski partnerlerini takipten çıkarmıştı, o partnerlerin arasında Yağmur Tanrısevsin de vardı. Yağmur Tanrısevsin, eski rol arkadaşının hamlesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavadzade ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinde başrol oynamıştı.



Geçtiğimiz aylarda da mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift arasında dizi ile ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Cavadzade'nin Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu.



'KİMSENİN İCRA ETTİĞİ SANATA MÜDAHALEM OLAMAZ'



Çıkan haberlerinin ardından Nesrin Cavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti: "Değerli basın mensupları; Bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum! Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden pr çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cevabı hak ettiğine kanaat getirdim."



"Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz" diyen oyuncu, "Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi, sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle..." şeklinde konuşmuştu.



Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Gökhan Alkan, yeni bir iddia ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıktı.



Bu durum Alkan'ın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aralarında; 'Yasak Elma'daki partneri Eda Ece, 'Kalp Yarası'ndaki rol arkadaşları Yağmur Tanrısevsin ve Şenay Gürler’in de bulunduğu birçok ismi takipten çıkan oyuncunun bu hareketine anlam verilemedi.



'KENDİ KENDİNE TRİPLERE GİRMİŞ'



Rol arkadaşlarını sosyal medyadan takipten çıkan Gökhan Alkan'a, bazı sosyal medya kullanıcılarından; "Tavrı asla profesyonel değil", "Yaptığın hiç etik değil", "Kendi kendine triplere girmiş" gibi yorumlar geldi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelen Yağmur Tanrısevsin onlarla kil atölyesinde buluşarak keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklara sanatı sevdirmenin önemine değinen oyuncu, kendisinin de çocukken resim çizerek ve boyayarak güzel sanatlara başladığını anlatıp şöyle konuştu: "Bugün 23 Nisan, güzel bir etkinlikte buluştuk çocuklarla, onlar bizim kıymetlimiz ve geleceğimiz. Onların böyle etkinlikte bulunması, benim de onların hayal gücünü geliştirmelerine aracı olmak büyük mutluluk. Enerjileri o kadar güzel ki çocukların, güzel şeyler ortaya çıkardılar, zaten hayal güçleri inanılmaz. Çocukken benim de boya ve renklerle aram çok iyiydi. Güzel sanatlar okudum sonra profesyonelleştim."



'BU İŞLERE PROFESYONEL OLARAK BAKIYORUM'



Geçtiğimiz günlerde Tanrısevsin'in de rol aldığı, final yapan dizide partneri Gökhan Alkan'la yakınlaştığı sahnelerden dolayı Alkan'ın nişanlısı Nesrin Cavadzade'nin kıskançlık krizine girdiği ve rol arkadaşının bu nedenle kendisini sosyal medyadan çıkarması çok konuşulmuştu. Tanrısevsin, kıskançlık iddiaları hakkında konuşmaktan kaçınırken, rol arkadaşının kendisini takipten çıkarmasıyla ilgili olarak "Ben böyle şeylere daha profesyonel bakıyorum, haberlerden bu durumu gördüm, bilmiyordum. Onun tercihi, profesyonel hayat ve öyle olmak lazım" şeklinde konuştu.





