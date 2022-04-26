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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftten müjdeli haber

Begüm Topçu-Cantuğ Turay çifti, ikinci kez anne-babalık heyecanı yaşıyor. Begüm Topçu, "Kızımıza kardeş geliyor" dedi.

Ekleme: 26.04.2022 - 22:47 Güncelleme: 26.04.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Begüm Topçu ile kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay, 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Çif, ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.

Şimdilerde tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Topçu, hamile olduğunu duyurdu.

"KIZIMIZA KARDEŞ GELİYOR"

Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu, "Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftten müjdeli haber
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