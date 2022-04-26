. Tarık Papuççuoğlu'ndan 'Hayat Bilgisi' itirafı!
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Beyaz Gazete
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Tarık Papuççuoğlu'ndan 'Hayat Bilgisi' itirafı!

TRT 2'de yayınlanan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu 2003-2006 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinin yıldızıydı. Tarık Papuççuoğlu 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili bir itirafta bulundu.

Ekleme: 26.04.2022 - 01:00 Güncelleme: 26.04.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Doğma büyüme Samatyalı olan Tarık Papuççuoğlu, "İkinci Bahar'ın çekildiği yerde doğdum. 50 yaşında doğduğum yerde dizi çektim. Diziye sonradan girdim ama benim için çok özel bir yeri vardır" dedi.

Üniversitede, tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih eden oyuncu, "Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim, çok net bir düşünce değil bu yalnız."

" Tiyatroyu nasılsa yaparım, tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez, eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız. Kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz' diye düşünmüş olabilirim. 30 yıl sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım. Vatan borcu dahil bütün topluma karşı görevlerimi yapmış oldum. Çocuklar büyüdü, evlendi. Artık ısrarla sanayiciliğe devam etme konusu kapandı ve sadece oyunculuk kaldı" şeklinde konuştu.

'Hayat Bilgisi'nde 'Amil Bey' karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu, "Gani Müjde, 'Kel Mahmut'u hatırlatan bir tipi arıyorum' diyerek Hayat Bilgisi dizisindeki rolü teklif etti. 'O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyondan' desem de ‘Hayır, ille seni istiyoruz. Ama kel olacaksın' dedi. Hemen 'Peruk' dedik ama o zamanki kameralar detayı çok okuyordu, peruk olmadı. 'Kazıyacağız' dediler. Berbere gittik, bir güzel kazıdılar kafayı. Ben dört sene boyunca böyle gezdim. En komiği de, mayıs ayı gelirdi, dizi tatile girerdi. Yazın tıraş olmaya devam etmiyordum. Brokoli gibi çıkıyor buradan. Çim adam gibi dört sezon geçti" dedi.

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