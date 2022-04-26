. Takipçileri Berkay'ı tanıyamadı
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Takipçileri Berkay'ı tanıyamadı

Önceki günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le İtalya'ya giden Berkay yeni saç stiliyle şaşırttı. Özlem Ada Şahin'in paylaştığı fotoğrafta hayranları Berkay'ı tanıyamadı.

Ekleme: 26.04.2022 - 22:57 Güncelleme: 26.04.2022 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin geçenlerde İtalya’nın meşhur Como Gölü’nde tatildeydi.

Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin’in karşısındaki adamı tanıyamadı!

Çünkü Berkay yıllardır uzattığı sakallarını kestirince bambaşka birine dönüşmüştü.

Üstelik saçlarını da kazıtmıştı.

Öte yandan Berkay'ın menajeri, ünlü popçunun nisan ayının başında spordan kaynaklı belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini ve bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıklamıştı.

Takipçileri Berkay'ı tanıyamadı
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