. Sosyetede 800 milyonluk boşanma davası!

Cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor! İstanbul'da Mövenpick ve Le Meridien Etiler otellerinin sahibi ünlü iş adamı Adnan Çebi, televizyoncu eşi Aslıgül Atasagun'a anlaşmadıkları gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çebi eşi için "kaprisli, geçimsiz" derken, Aslıgül Atasagun ise kendisine açılan davaya karşı boşanma davası açtı. Aslıgül Atasagun, ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek ünlü iş adamından 800 milyon TL tazminat ve 250 Bin tL yoksulluk nafakası talep etti.

Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi ünlü iş adamı Adnan Çebi ile televizyoncu Aslıgül Atasagun 2012'de evlendi. Ünlü iş insan 2021'de 8 yıllık eşi Aslıgül Atasagun ile kişilik yapılarının farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşadıklarını dile getirerek boşanma davası açtı. Ünlü iş adamı, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını ileri sürdü.Aslıgül Atasagun ise kendisine açılan boşanma davasına karşılık boşanma davası açtı. Atasagun, 20 yıldır birliktelikleri olduğunu, aralarındaki saygı ve sevginin bir ömür boyu devam edeceğine inanarak evlendiğini fakat Adnan Çebi'nin seyahatlere tek başına gittiği ve arta kalan zamanda ise arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini kendisiyle hiç ilgilenmediğini iddia etti.Boşanma davası açan Aslıgül Atasagun, evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü, tedavi sürecinde dahi eşinin kendisiyle ilgilenmediği, yalnız bırakıldığını ve hakaretlere maruz kaldığını ileri sürerek eşini suçladı. Ünlü iş adamı Adnan Çebi ise eşinin kendisi hakkında ortaya koyduğu iddiaların doğruluk payı olmadığını söyledi.Yaşadığı psikolojik şiddetin beraberinde maddi olarak baskılar yaşadığını ekleyen Aslıgül Atasagun, karşı boşanma davasında yüklü miktarda tazminat talep etti. İş adamının maddi durumunun iyi olmasını gerekçe gösteren televizyoncu, maddi olarak 350 milyon lira, manevi olarak ise 450 milyon lira olmak üzere toplamda 800 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Atasagun aynı zamanda 250 bin lira yoksulluk nafakası talebinde bulundu.