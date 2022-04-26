. Nükhet Duru'dan takipçisine olay yanıt
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Beyaz Gazete
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Nükhet Duru'dan takipçisine olay yanıt

Bir dönemin popüler isimleri arasında yer alan Nükhet Duru, son dönemde Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Nükhet Duru, son olarak bir takipçisinin yorumuna yanıt verdi.

Ekleme: 26.04.2022 - 00:45 Güncelleme: 26.04.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyayı aktif kullanan Nükhet Duru, bir kullanıcının Instagram'dan attığı "Şımarık davranıyorsunuz" yazan mesajına yanıt verdi.

Daha önce de kendisine gelen eleştirel yorumlara yanıt vermeyi ihmal etmeyen Duru yine kendini tutamadı.

Duru kendisine "Biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

"Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim.

İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım."

Duru daha sonraki paylaşımında ise "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm" dedi.

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