. Haldun Üstünel baygınlık geçirdi!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Haldun Üstünel, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.Daha önce yaptığı Fenerbahçe paylaşımıyla adından söz ettiren Üstünel, 20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılmıştı.Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yöneticiye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken; Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tutmuştu.Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekmişti.Evli ve iki çocuk babası Haldun Üstünel, yolda yürürken rahatsızlık geçirdi. Önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıyan 55 yaşındaki Üstünel, baygınlık geçirdi.Hemen koluna giren Üstünel'in kızı ve yakınları, kalabalık olan Bebek'te oturtmak için bir yer aradılar. Kısa bir arayışlar sonra valelerin oturduğu tabureye kendini atan iş insanı, konuşmakta bir hayli zorluk çekiyordu.Otururken yere düşecekmiş izlenimi veren Haldun Üstünel, basın mensuplarının "Geçmiş olsun. Neyiniz var?" şeklindeki sorusuna cevap vermekte zorlanan ve konuşurken sesi neredeyse çıkmayan Üstünel, "Tansiyonum düşüyor" demekle yetindi.Bir süre daha oturduğu tabureden kalkan iş insanı, yanındakilerin yardımı ile kısa bir süre daha yürüyerek temiz hava almak için Bebek parkına gitti.1967 İstanbul doğumlu olan Haldun Üstünel, ortaokulu Saint Benoit Lisesi'nde, liseyi Suadiye Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise ABD San Francisco Dominican College Üniversitesi’nde uluslararası iş idaresi bölümünde tamamladı. Üstünel, 1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel, evli ve iki çocuk babası.