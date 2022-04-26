Fadik Sevin Atasoy'dan olay açıklama!

Kardeşlerim dizisinde "Şengül" karakterini canlandıran usta oyuncu Fadik Sevin Atasoy, dizideki rolü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Atasoy'un açıklamalarından satır başları...

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün bir festivalde görüntülendi. Atv dizisi Kardeşlerim'de oynayan Atasoy, diziyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.



Dizide canlandırdığı Şengül karakterinin izleyiciyi şaşırttığını söyleyen güzel oyuncu, "Bu kadın, iyi mi, kötü mü?"



"İnsanlar benim yüzümden şizofren oldu. Çok gri bir karakteri oynuyorum" dedi.



