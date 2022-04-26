. Eser Yenenler sevenlerini korkuttu!
  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eser Yenenler sevenlerini korkuttu!

Oyuncu Eser Yenenler’in apandisiti patladı. Hemen hastaneye giden Yenenler yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.

Ekleme: 26.04.2022 - 16:40 Güncelleme: 26.04.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine ‘Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı’ sözleriyle takıldı.

27 YILDIR DİYETTEYİM

Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Eser Yenenler verdiği bir röportajda '27 yıldır diyeteyim' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

'Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım.

Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette!

Bana ‘şu kadar yiyeceksin’ dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor.'
BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı rest: Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6 yıl hapsi istendi!
Maske yasağı tamamen kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Toplu taşıma ve hastane detayı...
Heybeliada'da İSKİ'ye ait deniz deşarj hattı patladı! Lağım suyu deniz yüzeyine çıktı!
İBB'nin burs verdiği 'üniversiteli genç kız' Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibinden çıktı
CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! 'Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim...'
Yeni metrobüsler nerede? CHP'li İBB'nin metrobüsleri vatandaşı çileden çıkarttı!
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
İmamoğlu'nun 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'a övgüler dizdiği açıklamaları gündem oldu
Kavala Kararı sonrası Metin Uca'dan Türk yargısına skandal tehdit!
CHP'li belediye milyonlar akıtmıştı: Açıldığı gibi kapandı
Devlet Bahçeli'den HDP'nin 1915 teklifine sert tepki!
Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı