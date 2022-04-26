Ece Erken reddi miras yapınca ortaya çıkan olay gerçek! Meğer 22 milyon TL’lik bir çek yokmuş Ece Erken tufaya düşmüş!

Ece Erken reddi miras yapınca ortaya çıkan olay gerçek! Meğer 22 milyon TL'lik bir çek yokmuş Ece Erken tufaya düşmüş... Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında haince öldürülmüştü... Acı haberin üzerinden 3 ay geçti. Son günlerde miras kavgası ile gündeme gelen Ece Erken miras kararı ile önceki gün magazinde yer aldı. Ancak bugün öyle bir iddia ortaya atıldı ki bu iddia günlerce konuşulacak gibi görünüyor. İşte 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'nin bomba iddiası...

2 gün önce sosyal medya hesabından açıklamada bulunacağını ifade eden Ece Erken, miras hakkında kararını verdi.



Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.



'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'

Ece Erken, 'Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimiyıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla' dedi. Ece Erken'e babasından gelen yorum dikkat çekti.



Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, Ece Erken'in tufaya düştüğünü iddia etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili yaşananlardan bıkan Ece Erken reddi miras yapınca Seren Serengil ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde 'Sakın reddi miras yapma' dediğini açıkladı.



Seren Serengil açıklamasında 'Ece eşi öldüğü gün alyansı istedi. Şafak'ın abisi kolundaki saati aldı. 3 milyon liralık saatmiş o saat gitti. Sonra o gün telefon konuşmasına şahit oldum birileri Ece'ye borcu var sen hemen reddi miras yap, diyorlar. Ece'yi kenara çektim bu insanlar para peşine düşecekler diye uyardım. Ece bu mirastan faydalanmasın diye bir sürü şey yapıldı. Biri kapıyı alıyor, biri evi kiraya veriyor. Bunlarla uğraşmak istemedi Ece. Kendi kazandıkları olduğunu söyledi' dedi.



ESKİ EŞLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Bircan Bali ise 'Şafak abinin öldüğü günden 3. gün sonra, abisi öz abisi izinsiz bir şekilde tekneyi götürüyor. Bu konuda bir ihbar olacak. Marinada izinsiz duruyor. Benan Hanım'ın avukatı da sürekli Ece'nin avukatını arayıp biz kiralama yapıyoruz biz Ece'ye payını verelim. Ece payı da istemiyor' iddiasında bulundu. Bircan Bali konuşmasının devamında 22 milyon TL'lik bir çekin aslında olmadığını da iddia ederek 'Meğer reddi mirastan sonra ortaya çıktı öyle bir çek yok ben de Ece de tufaya düştü' dedi.



MİRAS KRİZİNDE OLAY SÖZLER!

Ece Erken'in itirafında bahsettiği kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli mi? Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor. Ece Erken son olarak 'Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız' açıklaması yapmıştı.



Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sarsılan Ece Erken, Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan ünlü sunucu, 1 saatlik görüşmenin ardından AVM'den ayrıldı. Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını geri çevirdi. Sunucu, 'Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum' diyerek lüks aracına binip uzaklaştı.



Herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken bir magazin programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi. Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve 'Eski eşi mahkeme olacak dedi. Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi. Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım' dedi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de orataya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.



'EŞİME AİT OLAN EVİ...'

Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf! Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.



Ece Erken yaptığı paylaşımda 'Her gün yeni bir şey öğreniyorum' diyerek şunları söyledi: 'Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız.'



SEREN'İ KÜPLERE BİNDİREN İDDİA!

Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.



Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti.



ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİ Mİ İMA ETTİ?

Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.



Serengil haber paylaşımının altına 'Saatini satanlar var ama onlar bende hatta öldüğü gün kolundan alan da kim o da bende benim ağzımı açtırmasınlar' dedi.

