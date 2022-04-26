. Burak Deniz’den flaş paylaşım!
  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Deniz’den flaş paylaşım!

Burak Deniz, bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Çift hakkında sık sık ayrıldıkları, barıştıkları, tekrar ayrıldıkları iddiaları gündeme geliyor. Burak Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İddialara son noktayı koydu. Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? İşte o paylaşım...

Ekleme: 26.04.2022 - 22:53 Güncelleme: 26.04.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Geçen yıl Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bu ilişkisi uzun soluklu olmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Işın'la kameralara yansıyan ünlü oyuncunun aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Burak Deniz ters köşe yaptı. Barıştıkları iddia edilen çiftten bugün flaş hamle geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Burak Deniz, barıştıklarını paylaştığı fotoğrafla duyurdu.


Burak Deniz’den flaş paylaşım!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri
Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç vermesini bekliyorum
CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Türkiye'den ABD ve Almanya'ya kınama: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı
26 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı okullarda da kalktı
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı rest: Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6 yıl hapsi istendi!
Maske yasağı tamamen kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Toplu taşıma ve hastane detayı...
Heybeliada'da İSKİ'ye ait deniz deşarj hattı patladı! Lağım suyu deniz yüzeyine çıktı!
İBB'nin burs verdiği 'üniversiteli genç kız' Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibinden çıktı
CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! 'Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim...'
Yeni metrobüsler nerede? CHP'li İBB'nin metrobüsleri vatandaşı çileden çıkarttı!
İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı