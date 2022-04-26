. Burak Deniz’den flaş paylaşım!

Burak Deniz, bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Çift hakkında sık sık ayrıldıkları, barıştıkları, tekrar ayrıldıkları iddiaları gündeme geliyor. Burak Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İddialara son noktayı koydu. Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? İşte o paylaşım...