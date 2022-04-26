Burak Deniz’den flaş paylaşım!
Burak Deniz, bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Çift hakkında sık sık ayrıldıkları, barıştıkları, tekrar ayrıldıkları iddiaları gündeme geliyor. Burak Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İddialara son noktayı koydu. Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? İşte o paylaşım...
Geçen yıl Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bu ilişkisi uzun soluklu olmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Deniz Işın'la kameralara yansıyan ünlü oyuncunun aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Burak Deniz ters köşe yaptı. Barıştıkları iddia edilen çiftten bugün flaş hamle geldi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Burak Deniz, barıştıklarını paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Deniz Işın'la kameralara yansıyan ünlü oyuncunun aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Burak Deniz ters köşe yaptı. Barıştıkları iddia edilen çiftten bugün flaş hamle geldi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Burak Deniz, barıştıklarını paylaştığı fotoğrafla duyurdu.