. Beta Berk Bayındır’ın sevgilisinden olay paylaşım: Simla Ener o iddialara yanıt verdi!
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Beyaz Gazete
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Beta Berk Bayındır’ın sevgilisinden olay paylaşım: Simla Ener o iddialara yanıt verdi!

Türkçe Rap'in genç yeteneği Beta Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay anında Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de evde olduğu öğrenildi. İlk ifadesinde "Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" diyen Ener, sosyal medyadaki iddialara cevap verdi…

Ekleme: 26.04.2022 - 11:36 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır dün sabah sır bir şekilde hayatını kaybetti.

BETA BERK BAYINDIR'IN SIR ÖLÜMÜ

Beta Berk Bayındır, İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisinden olay paylaşım: Simla Ener o iddialara yanıt verdi!

BETA'NIN SEVGİLİSİ SİMLA ENER DE EVDEYDİ

Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

Karakolda ifede veren Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı.

Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

Beta'nın bazı hayranları ise iddialara göre sosyal medyada sevgiline tepki göstermişti.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisinden olay paylaşım: Simla Ener o iddialara yanıt verdi!

SİMLA ENER'DEN İMALI PAYLAŞIM

Simla Ener, Beta'nın ölümünden kendisini sorumlu tutanlara cevap verdi. Ener, paylaşımında şunları söyledi:

Canımdan can koptu... Kötü iddialar ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk'le birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak, onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka bir başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm. Dostlarımız yanımda, yanımızda ama şu hayatta ilk defa yalnız kalmış hissettim. Dostlarımız yanımda, yanımızda ama şu hayatta ilk defa yalnız kalmış hissettim. Öte yandan Beta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı. Hastane odasından paylaşım yapan Beta, şu ifadeleri kullanmıştı: Sevgili beni tanıyanlar… Güzel mesajlarınız, şifa dilekleriniz, kıymetli dualarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır.. Yaşadığım motor kazasıyla, sevenlerimi endişelendirdiğim için çok üzgünüm. Bana olan inancınız sayesinde güçlü kalabiliyorum. Hâlâ hastanedeyim önümde bir riskli ameliyat daha var. Sağ bacağım alçıda ama his var, yakında yürüyebileceğimi söylüyor doktorlar. Omurgamda ve kaburgamda kırıklar oluşmuş. Ziyaretler, solunumdaki sorunum ve salgın nedeniyle kısıtlanmış durumda. Hepinizi yanımda hissediyorum zaten. Yoğun ilginize minnettârım, umarım hastaneden çıkıp size müjdeler verebilirim. Sağlıcakla kalın. Son pozunda da tekerlekli sandalyeler ve yürüteç ile poz veren talihsiz genç, paylaşımına 'Herkesin iki arabası var' notunu düşmüştü…
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