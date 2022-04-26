Ahmet Kural'ın davasında yeni gelişme

Ahmet Kural'ın 13 yıl önce kullanılması yasaklı madde bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak denetim kararı verilen davası, denetim kararını ihlal etmesi nedeniyle yeniden ele alındı. Mahkeme, Kural hakkındaki 10 aylık hapis hükmünün açıklanmasına karar verdi. Kural'ın avukatı, karara itiraz edeceklerini belirtti.

2009'da kullanılması yasaklı madde bulundurmaktan hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural'a, tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine dosyası, İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek dava açıldı.



Mahkeme, 29 Nisan 2014'te Kural hakkında 10 ay Hapis cezası vererek hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Kural hakkında 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri verildi. Ancak denetimli serbestlik süresi bitmeden hakkında hapis cezası kararı verilip kesinleşmesi nedeniyle 2009'daki davası yeniden ele alındı.



İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Ahmet Kural'ın katılmadığı duruşmada, Kural'ı avukatı temsil etti.



Mahkeme, Kural hakkında denetimli serbestlik süresi içinde kasten suç işlemiş olması nedeniyle hakkındaki 10 aylık hapis hükmünün açıklanmasına karar verdi.



Kural'ın avukatı, karara usul yönünden itiraz edeceklerini ve istinaf incelemesine başvuracaklarını belirtti.

