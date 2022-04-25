. Umut Evirgen'in Serenay sessizliği!
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Umut Evirgen'in Serenay sessizliği!

Ünlü isimlerle yaşadığı aşk ile adını duyuran Umut Evirgen, önceki gün Asmalimescit'te arkadaşlarıyle görüntülendi. Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Evirgen, 'ayrılık' soruları karşısında sessiz kaldı.

Ekleme: 25.04.2022 - 09:34 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Serenay Sarıkaya, daha önce meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddialarını her seferinde yalanlamıştı. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

İTİRAF GELDİ!

Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyordu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

Umut Evirgen'in Serenay sessizliği!

EVDEN BERABER ÇIKTILAR

Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz günlerde Sarıkaya’nın Etiler’de bulunan evinden çıkarken görüntülendi. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte buldu. Serenay Sarıkaya kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek bindi. Basın mensuplarının hiçbir sorusuna cevap vermeyen çift, farklı yollara sapıp gözden kayboldular.

CEVAPSIZ BIRAKTI

Umut Evirgen, önceki akşam Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?” sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bıraktı.�

"SEN HEP AŞKLA"

Nur Fettahoğlu'nun geçtiğimiz ay Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına, "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazmıştı. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan gönderinin altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Umut Evirgen'in Serenay sessizliği!

"O BENİM CAN DOSTUM"

Sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan 42 yaşındaki oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yapmıştı:

"Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."
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