Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi!

Şarkıcı Seda Sayan ile meslektaşı Çağlar Ökten, dün akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi beklenen çift, vizede yaşanan problem nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünyaevine girdi.



Çift, önceki akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'Evet' dedi.



Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.



Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.



BALAYI PARİS'TE



Sürpriz nikâha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan ünlü çift, sonrasında Çağlar Öktenin Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.