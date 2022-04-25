. Keremcem'den 'takipçi' tepkisi!
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Beyaz Gazete
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Keremcem'den 'takipçi' tepkisi!

Son olarak 'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışmada boy gösteren şarkıcı Keremcem, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni bir albüm hazırlığı yaptığını söyleyen ünlü isim, sosyal medyada takipçi kaybetmesiyle ilgili de konuştu.

Ekleme: 25.04.2022 - 09:36 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki ay esmer bir güzelle Arnavutköy'de bulunan Sur Balık'ta kameralara yansımıştı. Baş başa yemek yiyen ikili, bir ara aşka gelmişti.

Esmer güzel, 44 yaşındaki oyuncunun saçlarını okşayarak sevgi gösterisinde bulunmuştu. Ardından da Keremcem'in uzayan saçlarını toplayıp tepeden bağlamıştı.


MUHABİRLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Son olarak 'Kimse Bilmez' adlı dizide rol alan Keremcem ve sevgilisine daha sonra arkadaşları da katılmıştı. Uzun bir sohbetin ardından ikili, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olmuştu. Sonrasında kendilerini görüntüleyen magazin muhabirlerine aldırmayan yakışıklı oyuncu ve gizemli kız arkadaşı, arkalarını dönerek sohbete devam etmişti.

'HAYATIMI MAHVETTİN!'

Keremcem bir ara masadan kalkarak, mekanda hararetli bir telefon konuşması yapmıştı. Oyuncu, 'Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın' diyerek telefonu kapatmıştı.

Oyuncu ve şarkıcının, arkadaşlarının yanından kalkarak yaptığı bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Gazel'i getirmişti.

'HAVA GÜZELDİ'

Keremcem, gizemli sevgilisiyle görüntülenmesinin ardından geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, 'Hava güzeldi, arkadaşlar ile beraber görüştük' şeklinde konuştu.

Yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu da söyleyen Keremcem, '1.5 senedir bu albüme hazırlanıyorum, oyunculuğa biraz ara verip şarkı söyleyeceğim. Single yapmaktan sıkıldım, artık albüm yapma zamanı' dedi.

'BİR BAKTIM 100 BİN TAKİPÇİM GİTMİŞ'

Sosyal medyada takipçi kaybetmesiyle ilgili konuşan şarkıcı, 'Pandemi döneminde albüme yoğunlaştığım için sosyal medyada pek paylaşım yapamadım. Bir de o dönem bolca canlı yayınlar yapıldı, ben geri kaldım. Bir baktım 100 bin takipçim gitmiş. Şimdi tekrardan paylaşımlar yapmaya başladım. Albümüm çıkınca giden takipçilerim de geri gelecektir eminim, gidip geri gelenler nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?' diyerek güldü.

'YAPIMCILARA SÖYLEYİN'

Keremcem, son dönemde yapımcıların sosyal medyada çok takipçisi olan kişilere rol vermesini soran gazetecilere ise, 'Popüler olan kişileri tercih ediyor yapımcılar demek ki. Bu konuda ben bir şey diyemem, onları yapımcılara söyleyin' ifadelerini kullandı.

Keremcem'den 'takipçi' tepkisi!

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan şarkıcı ve oyuncu, geçtiğimiz sene Balçiçek İlter'in programına katılmıştı. Kilo almasıyla dikkat çeken ve son haliyle sevenlerini şaşırtan Keremcem'e, 'Kendine ne yaptın?', 'Çökmüşsün' gibi yorumlar gelmişti.

Bazı Instagram kullanıcıları da ünlü ismin bu halinin kameradan kaynaklı olduğunu söyleyerek Keremcem'i savunmuştu.
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