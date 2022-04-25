. İbrahim Tatlıses dünürleri ile buluştu!

İbrahim Tatlıses, 1979 yılında evlenip 1982'de boşandığı oyuncu Perihan Savaş’dan olan kızı Melek Zübeyde’nin kayınpederi Ali Akkaş ve oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan Şefkatli ile beraber iftar yemeğinde bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses, önceki gün dünürleri Sinan Şefkatli ve Ali Akkaş ile Kuruçeşme'de iftar yaptı. Mekan çıkışında basın mensuplarına poz veren İbrahim Tatlıses, “Uzun süredir dünürlerle bir araya gelmiyorduk, bugün iftar yaptık hep beraber” dedi."GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ AYAKTAYIM"'İbo Show' programı ile adından söz ettiren 70 yaşındaki sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu belirterek, “Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızıyla devam ediyor” açıklamasını yaptı.