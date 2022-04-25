Ece Erken'den reddi miras

Eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, avukatı aracılığı ile bir açıklama yaptı.

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından zor günler geçiren sunucu Ece Erken, aldığı kararı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.



Mahmutyazıcıoğlu'nun yokluğuna alışmaya çalışan Erken, "Reddi miras" kararı aldığını duyurdu.



"Eşimi gelir kapısı gördüler"



Ece Erken, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum.



"Biz gönülden bağlıydık"



Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktaladı.