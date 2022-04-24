Tarkan'dan dev anlaşma

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle tatilde olan Tarkan, tatil dönüşü yeni bir anlaşmaya imza attı. Tarkan’ın markadan alacağı ücret ise merak konusu oldu.

Disney'in çevrim içi içerik izleme hizmeti Disney+, Türkiye'de hizmete girmek için gün sayıyor.



Platform, Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı.



Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu yapan platform, bomba etkisi yaratacak bir anlaşmaya daha imza attı.



TV100’de yer alan habere göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı.



Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.



