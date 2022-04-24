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Beyaz Gazete
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Süper baba Kaan Tangöze!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün çocukları İlayda (3), Hakan (11) ve Volkan (7) ile Nişantaşı City’s'de sinemaya gitti.

Ekleme: 24.04.2022 - 09:32 Güncelleme: 24.04.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Eski eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan ile 2019'da dünyaevine girdiği Kıvılcım Ural'la kızları İlayda'nın bir dediğini iki etmeyen Kaan Tangöze, filmden önce çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu aldı.

Süper baba Kaan Tangöze!

İlayda bir an olsun babası Tangöze’nin yanından ayrılmazken, filmi izleyeceği için heyecanı görülmeye değerdi.

Süper baba Kaan Tangöze!
48 yaşındaki müzisyen, kendisini görüntüleyen muhabirlere teşekkür ederek, sinema salonuna girdi.
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