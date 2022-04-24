. Şarkısını görevlinin omzunda söyledi!
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Şarkısını görevlinin omzunda söyledi!

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda konserlerde giydiği kıyafetlerle de adından sık sık söz ettirdi. Gülşen dün İzmir'de verdiği konserle yine dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı, konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve şarkısını seslendirmeye devam etti. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi. İşte geceye damga vuran o anlar!

Ekleme: 24.04.2022 - 09:21 Güncelleme: 24.04.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Gülşen, her hareketiyle magazin gündeminde yer alıyor. Gülşen, çıkardığı şarkısıyla ve sahne kıyafetleriyle son zamanlarda en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı dün İzmir'de sahne aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZUNA OTURDU

İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturarak seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.

Gülşen'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor! Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu aldatıyor mu?

Son dönemin kuşkusuz adından en çok söz ettiren isimlerinden Gülşen şimdi de aldatma iddiaları ile gündemde!

Ünlü şarkıcı Gülşen’in İzmir konseri yine gündeme oturdu! Gülşen şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi! Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu.

Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Hatta o erkek, sanatçıya şaplak attı. Bu olay tepkiyle karşılandı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde konserinde bir erkek hayranının kucağına oturduğu için eleştirilen sanatçı, hayranlarına şu sözlerle seslenmişti: "Buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum." 

Gülşen 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Bir erkek çocuğu da bulunan Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişi ile yeni samimi görüntüsü ortaya çıktı. İşte magazin kulislerinde çalkalanan Gülşen'in Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş samimi karesi...

İKİLİNİN YENİ SAMİMİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Haftalar sonra Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş bir samimi karesi daha ortaya çıktı. İkilinin daha önce yakın dost oldukları ifade edilmişti.

Basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin Gülşen'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in, eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çift, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
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