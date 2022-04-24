Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in 2021 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran iki oyuncu, şimdilerde anne- baba olmanın heyecanını yaşıyor.Geçtiğimiz günlerde ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına alan çift, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Ünlü oyuncu Taner Ölmez, 23 Nisan'a özel kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaştı. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızları Zeynep yeni doğmuştu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez’in kızıyla yepyeni paylaşımı yürekleri ısıttı! Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olma mutluluğu yaşıyor.Doğum anına ait görüntüleri yayınlayan Kayabaşoğlu çifte bir ömür mutluluk diledi. Kızlarına kavuştukları anda büyük heyecan yaşan ikilinin mutlulukları objektiflere böyle yansıdı. Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı. Taner Ölmez hastane çıkışı yaptığı açıklamalarla yaşadıkları mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı:"Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur.Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen göz yaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım, hatta ilk temasımız da oldu kızım ile. Yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim."'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturmuştu.Törende Taner Ölmez'in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu'nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi. Diğer yandan iki ünlü oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, bir süredir birliktelik yaşıyordu. Bu mutlu ilişkilerini evliliğe götüren çift, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanı yaşıyor.Sosyal medyadan paylaşımda bulunan çift, kızlarının adını da açıklamıştı.Çift, kızlarına Zeynep ismini vereceklerini duyurmuştu.Bir kızı olan güzel oyuncu, geçen aylarda Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğrafını paylaşmıştı. Yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk ve kızlarıyla selfie çeken Çeşmioğlu, bu kareyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlamıştı.Karnının iyice belirginleştiği gözlerden kaçmayan ünlü ismin siyah-beyaz fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda da eşine doğum hediyesi aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Ölmez'in Çeşmioğlu'na 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldığı öne sürülmüştü.