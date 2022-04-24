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Hadise'den hamilelik açıklaması!

Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler’le objektife takılan Hadise, çantasıyla göbeğini kapatınca “Hamile” iddiası çıktı. Şarkıcı, “Bu komik iddialara biz gülüp geçiyoruz” diyerek söylentileri yalanladı.

Hadise'den hamilelik açıklaması!
Ekleme: 24.04.2022 - 09:58 Güncelleme: 24.04.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının gözde çifti Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları konuşulan aşıklar hakkında bu kez bebek iddiası çıktı. Hadise ile Dinçerler, önceki akşam Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dinçerler'in korumasının ünlü çiftin önünü siper olup görüntü alınmasını engellemeye çalışması tepki çekmişti. Bir de bunun üzerine Hadise'nin karnını çantasıyla kamufle etmesi hamile olduğu iddialarının çıkmasına sebep oldu.

Hadise'den hamilelik açıklaması!

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan 'Hadise Hamile mi?' sorularına cevaplayarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Mehmet Dinçerler'le 30 Nisan'da nikah masasına oturacağı konuşulan Hadise, 'Çanta tutma şeklimden bile hamile olduğum iddia ediliyor. Bu durum iyice komik bir hal aldı. Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz. Herkesten biraz saygı bekliyoruz' diye konuştu.

36 yaşındaki Hadise, her fırsatta anne olmak istediğini söylüyor.

Önceki gün sevgilisiyle objektiflere takılan Hadise'nin çantayla karnını kapatması iddiaların sebebi oldu.



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