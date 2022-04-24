Fulya Zenginer: Dadıya karşıyım

Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında evlenen Fulya Zenginer, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Çok yakında anne olacak olan Zenginer, açıklamada bulundu.

Fulya Zenginer çok yakında doğum yapacak. Oyuncu bebeğini kendisinin bakacağını söyledi.



Dadıya emanet etmeyeceğini söyledi. Geçen günlerde oğluna Mikan ismini koyacaklarını açıklayan güzel oyuncu, bu ismi seçmelerinin nedeni açıkladı.



Fulya Zenginer, oğluna vereceği Milan ismi için, “Eşim Milano’da evlilik teklif etmişti. Bana ilham oldu” dedi.



