. Aleyna Tilki’den hamilelik açıklaması!
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Aleyna Tilki’den hamilelik açıklaması!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Popçu, “Sevgilim olsa doğururdum net” açıklamasıyla hem beğenildi, hem de eleştirildi.

Ekleme: 24.04.2022 - 18:35 Güncelleme: 24.04.2022 - 18:38 / Editör: Ozge Selin
Son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Bebeğini kucağına almasına kısa bir süre kalan dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Sita Abellan’ın yan yana oldukları bir kareyi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan genç popçu, hayranlığını dile getirdi.

“Sevgilim olsa doğururdum”
Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, “En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?” diye yazdı.

Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi.

Şarkıcı, “Sevgilim olsa doğururdum net” dedi.

Yine eleştirildi
Bu açıklama ile hem sevgilisi olmadığını duyuran şarkıcı, anne olmak istediğinin sinyallerini de vermiş oldu.

Öte yandan Aleyna Tilki’yi bu paylaşımın dolayı cesaretli bulan da oldu, eleştiren de…
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