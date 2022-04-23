Hakan Peker üçüncü evliliğini menajeri Arzu Öztoprak ile 2012’de yapmış. Ama 2018’de boşanmışlardı. 61 yaşında olmasına rağmen formunu korumayı ve genç göstermeyi hep başaran popçu, ilkbaharın gelmesiyle yeni bir aşka yelken açtı.

Hakan Peker, kalbini Hande Ertekin’e kaptırdı. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydiler.Liseli aşıklardan farkları yoktu. Hakan Peker ile Hande Ertekin el ele, göz göze mağazaları dolaştı.ROMANTİZM DORUKLARINDAYürüyen merdivenlerde bile sarmaş dolaş olup romantizmin doruklarına çıktılar.İkinci baharı yaşayan Hakan Peker’in çok mutlu olduğu her halinden belliydi.Hande Ertekin’e gelince; 42 yaşında. ‘Altıncı Göz’, ‘Zevce’ ve ‘Konu Aşksa’ kitaplarının yazarı.