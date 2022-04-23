Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, ne zaman evlenecekleri en çok merak edilen çiftler arasında yer alıyorlardı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, düğün tarihlerini açıkladılar.

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, ne zaman evlenecekleri en çok merak edilen ünlü çiftler arasında da yer alıyorlar.



YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY İLE BERK OKTAY NE ZAMAN EVLENİYORLAR?



Snob Magazin'de yer alan habere göre; düğün hazırlıklarına başladıklarını belirten Berk Oktay, düğünü eylül ayında yapacaklarını söyledi.



Düğünü Çeşme'de veya İstanbul'da yapacaklarını belirten oyuncu, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz. Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak" ifadesini kullandı.