. Tarık Mengüç'ün eşi trend oldu!
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Beyaz Gazete
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Tarık Mengüç'ün eşi trend oldu!

Tarık Mengüç, Roman müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Aile hayatı ile de magazinden uzak isimler arasında yer alan Tarık Mengüç, eşi Funda Mengüç ile gündemde. İşte Tarık Mengüç'ün herkes tarafından merak edilen eşi.

Ekleme: 23.04.2022 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Roman müziğinin en gözde isimlerinden Tarık Mengüç, ailesi ile merak edilen isimlerden. Magazinden uzak bir hayat sürdüren Tarık Mengüç, eşi ve çocukları ile sakin bir hayat sürdürüyor. Bir dönem Survivor'a da katılan Tarık Mengüç, Funda Mengüç ile evli. Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

TARIK MENGÜÇ VE EŞİ SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

Ünlü şarkıcı yakın zamanda eşi Funda Mengüç ile sosyal medyada gündem de olmuştu. İşte İki Yüzlüler, Naş Naş vb. şarkıları ile popülerliğini arttıran Tarık Mengüç ve eşi Funda Mengüç!



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