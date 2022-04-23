. Kadir Doğulu'dan olay açıklamalar
  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir Doğulu'dan olay açıklamalar

Kadir Doğulu, önceki akşam 39'uncu yaş günün kutladı. Neslihan Atagül, eşi için sürpriz bir parti düzenledi. Mekandan ayrılırken ısrarlara rağmen bir araya gelmeyen çiftten Atagül, Doğulu'ya olan aşkını anlattı. Kadir Doğulu da son günlerde hakkında çıkan iddialara böyle yanıt verdi.

Ekleme: 23.04.2022 - 22:44 Güncelleme: 23.04.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti.

Eşi Neslihan Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltilmişti.

Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.

Kadir Doğulu, önceki akşam Fişekhane'deki bir mekanda 39'uncu doğum gününü kutladı. Eşi Neslihan Atagül'ün sürpriz olarak düzenlediği partiye yakın arkadaşları Oğulcan Engin de katıldı. Gecede halay çeken çift şarkılarda söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti tüm ısrarlara rağmen bir araya gelmedi. Güzel oyuncu, muhabirlerin “Neslihan Hanım bugün eşiniz Kadir Bey'in doğum günü ne söylemek istersiniz?” sorusuna; “Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans" yanıtını verdi.

Doğulu ise “Canım bir sürpriz yapmış sağ olsun” dedi. Oyuncu, muhabirlerin “Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna; “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun” diyerek kahkaha attı.


Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'
23 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden askeri ve sivil uçaklara hava sahasını kapattık
AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Bu ahlaksız tekliftir
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Kanları yerde kalmayacak
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonu doğrultusunda gayret gösteriyoruz
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 54 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gemideki Kur'an-ı Kerim'in sırrı! 'NATO tatbikatlarından bile daha büyük' diyerek anlattı
Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi! Bu Millet Bahçesi'nin açılışında bugünü hayal etmiştim.
İstanbul'da bir metroda çalan şarkı tepki çekti: İşte bugün bir Meclis kuruldu sonra hemen padişah kovuldu
6'lı masada 'üçüncü ittifak' krizi! Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor! Hesaplar kızıştı
Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketler için kısıtlama önerisi
Atatürk'ün çocuklara armağanı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Onlarca çiftçiyi dolandırmış! CHP'li Meclis üyesinden milyonluk vurgun | Detaylar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...
Pençe - Kilit Operasyonu'nda son durum
İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi
Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Açlık mı virüs mü? Sinop sahilinde kuş ölümleri devam ediyor

Açlık mı virüs mü? Sinop sahilinde kuş ölümleri devam ediyor

Vicdanları sızlatan görüntü! Babasını ve babaannesini dövdüğü anları paylaştı

Vicdanları sızlatan görüntü! Babasını ve babaannesini dövdüğü anları paylaştı

'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...