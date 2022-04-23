Kadir Doğulu'dan olay açıklamalar

Kadir Doğulu, önceki akşam 39'uncu yaş günün kutladı. Neslihan Atagül, eşi için sürpriz bir parti düzenledi. Mekandan ayrılırken ısrarlara rağmen bir araya gelmeyen çiftten Atagül, Doğulu'ya olan aşkını anlattı. Kadir Doğulu da son günlerde hakkında çıkan iddialara böyle yanıt verdi.

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti.



Eşi Neslihan Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltilmişti.



Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.



Kadir Doğulu, önceki akşam Fişekhane'deki bir mekanda 39'uncu doğum gününü kutladı. Eşi Neslihan Atagül'ün sürpriz olarak düzenlediği partiye yakın arkadaşları Oğulcan Engin de katıldı. Gecede halay çeken çift şarkılarda söyledi.



Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti tüm ısrarlara rağmen bir araya gelmedi. Güzel oyuncu, muhabirlerin “Neslihan Hanım bugün eşiniz Kadir Bey'in doğum günü ne söylemek istersiniz?” sorusuna; “Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans" yanıtını verdi.



Doğulu ise “Canım bir sürpriz yapmış sağ olsun” dedi. Oyuncu, muhabirlerin “Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna; “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun” diyerek kahkaha attı.





