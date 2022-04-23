Damla Yılmaz'dan menajerine dava!

Biran Damla Yılmaz, kendisine dizi parasından alacağı olduğu gerekçesi ile dava açan Neşe Erberk'e karşı dava açtı. Biran Damla Yılmaz, ajansa karşı ödenecek bir komisyon ücreti olmadığını iddia etti.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, oyunculuk ajansı Erberk Ajans'ın sahibi menajer Neşe Erberk ile davalık oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'a Neşe Erberk, diziden aldığı para tutarından kendisine gereken 57 bin TL'lik komisyon ücretini alamadığını belirterek icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu ancak iki isim arasında dava devam ediyor.



ALACAK DAVASI DA AÇTI



Biran Damla Yılmaz, kendisine Kasım 2019'da açılan bu davanın ardından karşı atağa geçti. Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak sözleşmenin feshedilme sebebi olarak oyunculuk ajansı Erberk Ajans'ın, yeterli düzeyde olmadığını belirtti ve ajansa ödenecek bir komisyon ücreti olmadığını iddia etti.



Sözleşme kapsamında araştırma yapılması talebinde bulunan ünlü oyuncu, sözleşmeden kaynaklanan bir alacak davası da açtı.



