Bülent Polat'tan müjdeli haber!

Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' setinden müjdeli haber geldi. Dizide Yaman Ailesi'nin kahyası 'Gaffur' karakterine hayat veren Bülent Polat, çekimler nedeniyle Adana'da kalıyor.

Daha önce ''Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, yaklaşık bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum.



İki gün boşum vardı hemen geldim. Adana'dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur karakterini özlüyorum" diyen Polat, geçtiğimiz aylarda bir kez daha baba olacağını açıklamıştı.



Altı yaşında Doğa adında bir kızı olan Bülent Polat, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.



Bülent Polat’ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni olan eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi.



Bülent ve Duygu Polat çifti oğullarına Doğu adını verdi.

