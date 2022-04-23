20 kişiden 'dayak' yedi!

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı alan Sinan Akçıl, yeni klibi için kamera karşısına geçti. Basın mensupları ile sohbet eden Sinan Akçıl, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarına hızlı bir giriş yapamaya hazırlanan Sinan Akçıl, geçtiğimiz gece yeni şarkısının klip çekimlerini gerçekleştirdi. Klibi Levent'te bir rezidansta çeken Sinan Akçıl, senaryo gereği üç kişiden dayak yedi. Klip için toplam 20 ton su kullanıldı.



Akçıl, "Çok güzel bir klip oldu. Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım ve klipteki partnerim Bihter bir sahnede gerçekten ağladı" dedi.



"Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Sinan Akçıl, "Önce bir boşanma olsun sonra konuşuruz bunları" açıklamasında bulundu.



Daha önce ayrılma sebeplerinin ihanetle alakası olmadığını söyleyen Burcu Kıratlı “Evet üçüncü kişiler var ama bunlar bizim akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız. Aldatma asla söz konusu değil” demişti.





