. Songül Karlı'dan taciz açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Songül Karlı'dan taciz açıklaması!

Türk Halk Müziği sanatçısı Songül Karlı, şarkıcılık ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü isim, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken açıklamaları...

Ekleme: 22.04.2022 - 09:39 Güncelleme: 22.04.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Songül Karlı, 1991'de ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Karlı, 90'lı yıllarda televizyon kariyerine başladı; 'Songül Karlı İle Cumartesi', 'Su Gibi' ve 'Songül Karlı ile Evlilik Yolunda' programlarında sunuculuk yaptı. Ünlü isim, kısa bir süre de dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan ve son olarak yüzünü gerdiren Songül Karlı, bir YouTube kanalına konuk oldu. Yıllar önce annesiyle bindiği otobüste tacize uğradığını açıklayan ünlü şarkıcı ve sunucu, sosyal medyada çok konuşulan bikinili fotoğrafları hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"ANNEM ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ"

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna Karlı, şu cevabı verdi:

Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı.

"İNSANLAR DAHA BİLİÇLİ VE CESUR"

48 yaşındaki şarkıcı, "Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur, seslerini çıkarabiliyor, tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI SİLDİRECEĞİM"

"Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusunu ise ünlü şarkıcı, "Öyle bir hazırlığım yok. Hoş olmuyor artık, daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim" şeklinde cevapladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül karlı, "Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel" açıklamasını yaptı.
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