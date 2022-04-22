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Beyaz Gazete
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Son paylaşımıyla tepki çekti

Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle tepki toplayan Yıldız Tilbe, şimdi ise kedisinin tüylerini boyadığı bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı. Yıldız Tilbe’nin bu paylaşımı bazı hayvan severler tarafından tepki topladı.

Ekleme: 22.04.2022 - 00:39 Güncelleme: 22.04.2022 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır.

Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.

Tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

Bu paylaşımdan sonra Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Son paylaşımıyla tepki çekti
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