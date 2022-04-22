. Son paylaşımıyla tepki çekti

Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle tepki toplayan Yıldız Tilbe, şimdi ise kedisinin tüylerini boyadığı bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı. Yıldız Tilbe’nin bu paylaşımı bazı hayvan severler tarafından tepki topladı.