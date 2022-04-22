Seda Bakan hamileliğini anlattı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Bebek'te görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Seda Bakan, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İkinci kez anne olacak olmanın sevincini yaşayan güzel oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşları ile uzun saatler boyunca oturan Seda Bakan, hamilelikte 4'ncü ayını geride bıraktı.



Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından mekandan çıkan ünlü oyuncu, basın mensuplarına acelesi olduğunu söyledi.



Hızla aracına yönelen birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Seda Bakan, "Başka zaman konuşuruz." diyerek hamilelik sürecinin güzel geçtiğini de sözlerine ekledi.





