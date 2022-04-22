. Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!

ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya da uçması planlanan uçakta bir yolcuyu yumrukladı.Yaşananları başka bir yolcu kayıt altına alırken, yaşadığı gergin dakikaların da ayrıntılarını anlattı.Tyson'ın bir yolcu ile selfie çektiğini söyleyen tanık, ardından arkasında otururken 55 yaşındaki başka bir yolcu ile sohbet ettiğini anlattı.Daha sonra ortalığın bir anda karıştığını belirten tanık, Tyson'ın yanındaki yolcuya saldırdığını, defalarca yumrukladığını söyledi.