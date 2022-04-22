. Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!
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Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!

ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, uçağı ringe çevirdi. İddiaya göre bir hayranın kendisiyle fotoğraf çektirme talebini reddetmesiyle başlayan gerginlik Tyson'ın yolcuyu yumruklamasıyla son buldu.

Ekleme: 22.04.2022 - 10:40 Güncelleme: 22.04.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya da uçması planlanan uçakta bir yolcuyu yumrukladı.

Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!

Yaşananları başka bir yolcu kayıt altına alırken, yaşadığı gergin dakikaların da ayrıntılarını anlattı.

Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!

Tyson'ın bir yolcu ile selfie çektiğini söyleyen tanık, ardından arkasında otururken 55 yaşındaki başka bir yolcu ile sohbet ettiğini anlattı.

Mike Tyson uçakta yolcuyu öldüresiye dövdü! Defalarca suratını yumrukladı!

Daha sonra ortalığın bir anda karıştığını belirten tanık, Tyson'ın yanındaki yolcuya saldırdığını, defalarca yumrukladığını söyledi.
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