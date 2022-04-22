. Kerem Bürsin ve Pınar Deniz iddiası!
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Kerem Bürsin ve Pınar Deniz iddiası!

Kerem Bürsin'in 'Sen Çal Kapımı' sonrası yeni projesi belli oldu. Disney Plus ile anlaşan Bürsin'e bir süredir partner aranıyordu. İddiaya göre; şu sıralar en popüler oyunculardan biri olan Pınar Deniz, Bürsin'in partneri oldu!

Ekleme: 22.04.2022 - 00:47 Güncelleme: 22.04.2022 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Kerem Bürsin son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı. Yeni projesi merak edilen Kerem Bürsin'den hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi. Disney Plus ile anlaşan Kerem Bürsin, son dönemin en popüler isimlerinden Pınar Deniz ile partner olacak.

PINAR DENİZ PARTNERİ OLACAK İDİDASI

TV100'de yer alan habere göre; Kerem Bürsin, Disney Plus ile yeni bir film projesi için anlaşma imzaladı. Bürsin'in partneri, Yargı dizisi ile şöhreti elde eden Pınar Deniz oldu. Şu an projenin detayları hakkında herhangi bir net detay yok.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Öte yandan; Sen Çal Kapımı’nın başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk bölümünden itibaren aralarındaki uyum ile yakıştırılmaya başlanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında çok geçmeden aşk dedikoduları da dolanmaya başlamıştı. İkili uzun süre aralarındaki aşkı yalanlasa da sonrasında ifşa olmuşlardı. Ancak bu ilişki uzun soluklu olmamıştı.

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