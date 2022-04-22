Johnny Depp Amber Heard davası kızışıyor! Depp: Şiddete başvuran kendisiydi! Yüzüme sigara bastırdı

Hollywood'un ünlü isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor. Johnny Depp, eski eşi oyuncu Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık "karalama davasında" verdiği ifade ile şoke etti. Depp şiddete uğrayanın kendisi olduğunu savundu. Eski eşinin yüzüne sigara bastığını ifade etti. İşte dünyanın konuştuğu dava hakkında şoke eden detaylar...

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki çekişmeli davada çok konuşulacak açıklamalar geldi. Evlilikleri süresince yaşadıkları ortaya dökülen çiftin ifadeleri şoke etti. 35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Depp ise kendisine iftira atıldığı gerekçesi ile 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Karalama davası kapsamında görülen mahkemede Depp'in anlattıkları şoke etti.



2015 yılında evlendiği Amber Heard ile ilgili açıklamlarda buludndu. Depp Heard'ın düğünde bile kimyasal uyuşturucu etkisinde olduğunu söylerken Düğünde sadece, yemek, dans ve uyuşturucu vardı." dedi.



Amber Heard'in bu sırada yerine oturduğu ve ifadesiz bir şekilde ileriye baktığı aktarıldı. Depp ifadesinde, Heard tarafından sürekli 'küçük düşürücü takma isimlerle' anıldığını ve zorbalık gördüğünü iddia etti.



Amber Heard'in bu sırada yerine oturduğu ve ifadesiz bir şekilde ileriye baktığı aktarıldı. Depp ifadesinde, Heard tarafından sürekli 'küçük düşürücü takma isimlerle' anıldığını ve zorbalık gördüğünü iddia etti.



Depp, parmağının üstündek yarayı göstererek bu şekilde oluştuğunu dile getirdi.



KAVGANIN DETAYLARINI ANLATTI



Amber Heard ile Mart 2015'te Avustralya'da Heard'ün kendisine bir şişe fırlattığı ve parmağının üst kısmının kesildiği kavgayı detaylandırdı.



KENDİMİ BANYOYA KİLİTLEDİM



'Avustralya'da benim için kiraladıkları ev oldukça büyük bir yerdi.' ifadelerini kullanan Depp, 'Evin en az 9 yatak odası vardı. Ancak o kavgadan sonra Heard, aşağılayıcı sözler söylemeye devam ederken kendimi banyoya kilitledim.' dedi.



Depp daha sonra eşinin aşağıya indiğini belirtti. Belli bir süre sonra kendisinin de aşağıya indiğini aktardı.



'CANAVAR' DİYE BAĞIRDI



"Barın arkasına geçtim, bir şişe içki, bir bardak aldım ve bara oturdum ve kendime iki ya da üç bardak doldurdum. Yanıma gelip 'tekrar içiyorsun, canavar' falan diye bağırmaya başladı." dedi.



'YÜZÜME SİGARA SÖNDÜRDÜ'



Depp Heard'in kendisine şişe fırlattığını anlatırken, " Kafamın yanından geçti ve tam arkamda parçalandı. Sonra diğer şişeyi aldı."



"Ben koltukta oturuyordum. İkinci şişeyi aldığında yine aynı yerdeydim. Barın kenarından eğildi ve büyük bir şişe fırlattı. Evin her yerinde parçaları vardı. Elime de saplanmıştı. Açıkçası ilk başta hiçbir acı hissetmedim." dedi.



Depp, "Hissettiğim şey sıcaklıktı ve sanki elimden bir şey damlıyormuş gibi hissettim ve sonra baktığımda parmağımın ucunun kopmuş olduğunu gördüm. Çıkan kemiğimi doğrudan görebiliyordum." ifadelerini verdi.



Depp'in olayın ardından acil serviste çekilen görüntüleri de mahkemede paylaşıldı.



Depp açıklamalarını, "'Acil servisteki benim. Unuttuğum bir ayrıntı var. Bayan Heard kül tablasından sigaramı alıp yüzüme söndürmüştü." ifadeleri ile sürdürdü.



Hangi parmak olduğu sorulduğunda, Depp sağ orta parmağını kaldırdı ve jüriye elinin gösterdi. "İlk zamanlarda tüm bu kemiklerin ezildiğini görebiliyordunuz" dedi.



O anlarda 'şokta' olduğunu vurguladı ve olayı anlatmaya devam etti: "Acil servise gittiğimizde Heard'ün başı belaya girmesin diye parmağımın sıkıştığını söyledim. " dedi.



'İNTİHAR ETMESİNDEN KORKTUM'



58 yaşındaki Depp, 50 milyon dolarlık hakaret davasında jüriye, iddia edilen istismara rağmen Heard ile kaldığını çünkü babasının onu terk ettiğinde annesinin yaptığı gibi intihara teşebbüs edeceğinden korktuğunu söyledi.



Depp, Heard birkaç kez intihardan bahsetmişti, bu da bir faktör haline geldi. Bu aynı zamanda her zaman beyninizin arkasında yaşayan ve korktuğunuz bir şeydir. Çoğu kez ayrılmaya çalıştığımda, güvenlik görevlileri aradı ve sürekli ağladığını 'Sensiz yaşayamam, öleceğim' diye bağırdığını' söyledi.



"OLAY ÇIKARDI"



Depp, birkaç kez evlerinden kaçtığını ve kendi evine gittiğini ancak Heard'ün buraya da gelip olay çıkardığını, çevredekileri rahatsız edecek şekilde sabahın 4'ünde bağırdığını öne sürerken, 'kontrolden tamamen çıkmıştı." ifadelerinde bulundu.



DAVANIN EN AZ 6 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYOR



Depp, Heard'ün 2018 yılında Washington Post gazetesine yazdığı, şiddet gördüğünü anlattığı bir makaleyle ilgili karalama davası açmıştı. Depp'in avukatları, Heard'ün evlilikleri boyunca fiziksel ve cinsel istismara uğradığı iddialarının yalan olduğunu savunuyor.